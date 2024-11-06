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Владимир Крикунов: «Капризов заслуживает очень выгодный контракт – постоянно тащит «Миннесоту». Клуб не самый звездный, но благодаря Кириллу регулярно выходит в плей-офф»

Срок действия текущего соглашения 27-летнего россиянина с «Миннесотой» истекает после завершения сезона-2025/26.

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