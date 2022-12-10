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Глеб допустил, что Хорватия выиграет ЧМ-2022: «Почему бы и нет? Сильная команда. Был уверен, что Бразилии легко не будет»

Глеб допустил, что Хорватия выиграет ЧМ-2022: «Почему бы и нет? Сильная команда. Был уверен, что Бразилии легко не будет»

Александр Глеб оценил победу Хорватии над Бразилией (1:1, 4:2 пен.) в 1/4 финала ЧМ-2022. «Честно говоря, проход сборной Хорватии читался.

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