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Алькарас после победы в Токио: «Приятно вернуться после травмы и уже на втором турнире выиграть титул»

Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы на турнире в Токио. В финале он обыграл Иржи Лехечку со счетом 7:6(4), 6:4.

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