Российский корабль уничтожил дроны на учениях

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» в ходе учений уничтожил безэкипажные катера (БЭК) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) условного противника в акватории Моря Лаптевых в Арктике.
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