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Около 170 млн детей в мире страдают ожирением

Около 170 млн детей в мире страдают ожирением

www.globallookpress.com/West Coast Surfer/moodboard Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает число детей и подростков с ожирением в мире примерно в 170 млн, сообщает ТАСС.

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