Ядерные ракеты, боевые роботы и гиперзвук. Какое русское супероружие сводит с ума Европу

В Европе обеспокоены наращиванием вооружения России. Чиновники стран Евросоюза полагают, что в течение ближайших лет следует активно развивать собственное военное производство, которое значительно отстаёт, учитывая, как далеко шагнула военная техника.
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