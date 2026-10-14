Андрей Климов: Русофобия — смертельно опасная болезнь, кое-кто в Европе это понимает Светлана Гомзикова Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Андрей Климов Неугомонный глава МИД Эстонии Маргус Цахкна продолжает сыпать угрозами в адрес России.
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Интересно, учились же многие в советских школах басню слон и моська знать должны ,хотя у этих наций туго с сообразительностью, грех на убогих обижаться.
Ещё раз о протеже на место в цк мише горби и пьянице боречке, это они допутили такую ситуацию. Надо изъять всё их имущзество для компенсации, а Прибалтику вернуть на исходные позиции 1945 года
Чухонцы, уймитесь! Россия вас жопой проглотит, чтобы в зубах не ковыряться!
Маргус Цахкна, поквакал - и в тину, пока болото не осушили!
Эстония - просто кукла-перчатка на известной руке. Громыко однажды турок осадил. Вот и ребят с натовского двора пора осадить. Кодла она и есть кодла. Пара заводил. Остальные заурядная шваль. И сдадут, и извиняться приползут.