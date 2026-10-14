БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 628 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Таллин грозит Москве блокадой Балтики, но Россия притягивает Эстонию магнитом

Таллин грозит Москве блокадой Балтики, но Россия притягивает Эстонию магнитом

Андрей Климов: Русофобия — смертельно опасная болезнь, кое-кто в Европе это понимает Светлана Гомзикова Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Андрей Климов Неугомонный глава МИД Эстонии Маргус Цахкна продолжает сыпать угрозами в адрес России.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Valeri Georgiadi
Valeri Georgiadi

Ещё раз о протеже на место в цк мише горби и пьянице боречке, это они допутили такую ситуацию. Надо изъять всё их имущзество для компенсации, а Прибалтику вернуть на исходные позиции 1945 года

Профиль пользователя Александр
Александр

Эстония - просто кукла-перчатка на известной руке. Громыко однажды турок осадил. Вот и ребят с натовского двора пора осадить. Кодла она и есть кодла. Пара заводил. Остальные заурядная шваль. И сдадут, и извиняться приползут.