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5koleso.ru

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БелАЗ будет выпускать подземные самосвалы для «Норникеля»

«Норникель» и БелАЗ будут совместно выпускать технику для добывающего сектора: в соответствии с соглашением, подписанным российским горно-металлургическим комбинатом с белорусским заводом, планируется запустить производство подземных самосвалов и ….

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