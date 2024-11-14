Супруги из России попали в аварию на Бали, откуда не могут уехать из-за долгов

Молодожены из России пострадали в ДТП на Бали и остались должны местной клинике, сообщил SHOT. По данным Telegram-канала, 23-летняя Катя и 25-летний Давид поженились и 25 октября прилетели на Бали, где собирались провести медовый месяц.
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