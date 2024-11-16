Минниханов призвал усилить меры пожарной безопасности

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о росте числа пожаров в республике с наступлением холодов. В ноябре произошло 121 возгорание, в результате которых погибли 9 человек, из них 8 — в частном секторе.
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