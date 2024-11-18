Кредиторская задолженность «Орёлгортеплоэнерго» превысила 235 млн рублей

АО «Орёлгортеплоэнерго» планирует взять займ для погашения кредиторской задолженности. Об этом стало известно ОрелТаймс, после ответа на соответствующий запрос Департамента имущества и земельных отношений области.
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