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Кредиторская задолженность «Орёлгортеплоэнерго» превысила 235 млн рублей

Кредиторская задолженность «Орёлгортеплоэнерго» превысила 235 млн рублей

АО «Орёлгортеплоэнерго» планирует взять займ для погашения кредиторской задолженности. Об этом стало известно ОрелТаймс, после ответа на соответствующий запрос Департамента имущества и земельных отношений области.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Охренеть! Все мы платим по квитанциям, а у них задолженность!
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