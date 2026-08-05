Лайма Вайкуле снизила цену за свой особняк в Латвии

Певица Лайма Вайкуле вновь снизила стоимость своего особняка в латвийском районе Лиелупе. Как сообщает Mash, сейчас недвижимость оценивается в 4,8 миллиона евро, однако при срочной сделке возможна дополнительная скидка — итоговая цена может составить около 4 миллиона евро.