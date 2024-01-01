Салат из зелени и овощей вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Долгожданное солнечное лето приносит нам не только тепло и хорошую погоду, но и множество новых, свежих, сочных ингредиентов, для того чтобы мы могли приготовить не только вкусную, но и полезную, богатую необходимыми для нашего организма витаминами пищу.