Тихий Шепот (Quiet Whisper) — так назывался коттеджный поселок на окраине Эймса, штат Айова. Это было место, где газоны стригли по субботам с маниакальной точностью, дети спокойно оставляли велосипеды на обочинах, а запах барбекю и свежесваренного кофе по утрам служил негласным гимном американской мечты.