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NYP: отступал от темы и не мог закончить предложение — бывшая телеведущая рассказала об интервью с Байденом

NYP: отступал от темы и не мог закончить предложение — бывшая телеведущая рассказала об интервью с Байденом

Бывшая ведущая телеканала ESPN Сейдж Стил рассказала про интервью с Джо Байденом, указав на то, что президент США выглядел растерянным, часто отступал от темы и «не мог заканчивать предложения», пишет New York Post.

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