Певца Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов

Певец Эдуард Шарлот, ранее осужденный за реабилитацию нацистской идеологии и оскорбление чувств верующих, исключен из перечня террористов и экстремистов, информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.
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