Прощание с Олегом Стриженовым пройдет в закрытом режиме

Источник ТАСС отметил, что будет прощание в храме. Но СМИ в храм родственники просят не впускать.<strong>Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым пройдет в закрытом режиме, на нем будут присутствовать только близкие родственники.
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