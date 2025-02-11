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Прощание с Олегом Стриженовым пройдет в закрытом режиме

Прощание с Олегом Стриженовым пройдет в закрытом режиме

Источник ТАСС отметил, что будет прощание в храме. Но СМИ в храм родственники просят не впускать.<strong>Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым пройдет в закрытом режиме, на нем будут присутствовать только близкие родственники.

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