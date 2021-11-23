В обсуждении актуальных вопросов принял участие сотрудник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Забайкальскому краю.
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