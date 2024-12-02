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Польский клуб пожаловался в УЕФА на баннер с напоминаем об освобождении Варшавы Красной Армией

Польский клуб пожаловался в УЕФА на баннер с напоминаем об освобождении Варшавы Красной Армией

Руководство польского футбольного клуба «Легия» выразило свое возмущение поведением фанатов кипрской «Омонии», которые перед матчем вывесили на трибунах стадиона баннер с напоминанием об освобождении Варшавы бойцами Красной Армии.

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