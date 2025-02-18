Путин поручил помочь в восстановлении работы КТК после атаки БПЛА

МОСКВА, 18 февраля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин обратился к правительству с просьбой оказать помощь владельцам «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) в восстановлении работы объекта, который пострадал от атаки беспилотных летательных аппаратов.
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