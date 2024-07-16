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Царьград

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В Самаре запретят ездить по трём улицам

В Самаре запретят ездить по трём улицам

Там приведут в нормальное состояние теплотрассы.В Самаре из-за ремонта и модернизации теплотрасс введут новые ограничения.

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