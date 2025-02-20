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Ученый предупредил о сроках глобальной катастрофы

Ученый предупредил о сроках глобальной катастрофы

Если таяние ледников продолжится, то к началу XXII века значительная часть суши окажется под водой. Об этом в интервью «АиФ» рассказал ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Андрей Глазовский.

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