Китайская пресса выразила восхищение остроумию Марии Захаровой, представителя МИД РФ, в связи с ее комментарием относительно заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Sohu: Китай считает, что Западу будет не до смеха после замечания Захаровой
Комментарии
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Eduard
Кстати,а что мы его в Интерпол не сдаем? Понятно,что Интерпол к Закону уже отношение не имеет это часть преступного мира.Его не арестуют,но тем не менее на мундире Столтенберга большая какашка прявится!
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7 час.
Eduard
Короче говоря,он так говорит украинцам:"Мусленно я с вами"!
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7 час.
Eduard
Домократия и Америка привели к власти в Европе негодяев!
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7 час.
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