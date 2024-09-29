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Sohu: Китай считает, что Западу будет не до смеха после замечания Захаровой

Sohu: Китай считает, что Западу будет не до смеха после замечания Захаровой

Китайская пресса выразила восхищение остроумию Марии Захаровой, представителя МИД РФ, в связи с ее комментарием относительно заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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Комментарии
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Eduard
Кстати,а что мы его в Интерпол не сдаем? Понятно,что Интерпол к Закону уже отношение не имеет это часть преступного мира.Его не арестуют,но тем не менее на мундире Столтенберга большая какашка прявится!
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7 час.
Eduard
Короче говоря,он так говорит украинцам:&quot;Мусленно я с вами&quot;!
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7 час.
Eduard
Домократия и Америка привели к власти в Европе негодяев!
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7 час.

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