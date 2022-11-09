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Поттер про 0:2 с «Ман Сити»: «Разочарован результатом, но доволен игрой «Челси». Ребята показали уровень»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2). Проиграв «Ман Сити», лондонцы вылетели из Кубка лиги.

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