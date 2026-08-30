С 1 сентября изменятся правила оказания медпомощи: что нужно знать

Минздрав утвердил новые нормы, которые будут действовать до 1 сентября 2031 года. Изменения затрагивают сразу несколько направлений — от медпомощи в аэропортах до работы передвижных аптек и правил освидетельствования иностранцев.
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