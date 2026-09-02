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Царьград

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Домашний кокосовый торт: нежный рецепт к празднику

Домашний кокосовый торт: нежный рецепт к празднику

В честь Всемирного дня кокоса предлагаем приготовить домашний торт с этим нежным вкусом. Диаметр десерта — 18–20 см.

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