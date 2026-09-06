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Что на самом деле находится внутри чёрной дыры: переосмысление привычной картины

Что на самом деле находится внутри чёрной дыры: переосмысление привычной картины

Когда заходит речь о чёрных дырах, большинство из нас автоматически рисует в голове одну и ту же картинку: огромный чёрный шар, который висит в космосе, а внутри него спрятан сверхплотный объект.

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