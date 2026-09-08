«Карфаген» пал. Генпрокурор подал в отставку после скандала

Генпрокурор Руслан Кравченко объявил об отставке, назвав это осознанным политическим решением — чтобы должность не использовали как инструмент противостояния.
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