В центре Смоленска приведут в порядок пешеходные лестницы

Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации. Согласно тексту документа, на МКУ «Строитель» возложили обязанности строительного контроля за ремонтом парапетов на пересечении улиц Тенишевой и Урицкого.
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