Мой опыт переосмысления дебютного альбома Пола Маккартни: домашняя пластинка, родившаяся из хаоса

Когда пытаешься разобраться в том, как рождаются великие сольные работы, невозможно пройти мимо истории, в которой личная драма и творческая свобода переплелись настолько тесно, что результат до сих пор вызывает споры.
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