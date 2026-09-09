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Новости для Фанов

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Мой опыт переосмысления дебютного альбома Пола Маккартни: домашняя пластинка, родившаяся из хаоса

Мой опыт переосмысления дебютного альбома Пола Маккартни: домашняя пластинка, родившаяся из хаоса

Когда пытаешься разобраться в том, как рождаются великие сольные работы, невозможно пройти мимо истории, в которой личная драма и творческая свобода переплелись настолько тесно, что результат до сих пор вызывает споры.

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