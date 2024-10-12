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Телеведущая Лазарева отказалась признавать вину по делу об оправдании терроризма

Телеведущая Лазарева отказалась признавать вину по делу об оправдании терроризма

Заочно арестованная по делу об оправдании терроризма российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказалась признавать вину.

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