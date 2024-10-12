Телеведущая Лазарева отказалась признавать вину по делу об оправдании терроризма

Заочно арестованная по делу об оправдании терроризма российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказалась признавать вину.
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