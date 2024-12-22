СМИ: Блейк Лайвли подала в суд на режиссера Джастина Бальдони за домогательства

Голливудская актриса Блейк Лайвли обратилась с иском в суд за домогательства и попытку дискредитировать ее репутацию против своего коллеги по фильму «Все закончится на нас», актера и режиссера Джастина Бальдони, сообщает ресурс TMZ.
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