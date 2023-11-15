Южная Африка будет отслеживать уклоняющихся от уплаты налогов криптовалют и NFT с помощью нового закона

Южная Африка присоединилась к списку других 47 стран, которые заявили о своем намерении принять стандарт налогообложения, который позволит им преследовать физических и юридических лиц, которые не отчитываются о доходах и не платят налоги на криптовалюту, NFT и другие цифровые активы к 2027 году.