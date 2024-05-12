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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев отразил 19 из 21 броска «Далласа» в 3-м матче серии. Поражение – 2-е подряд

«Колорадо» уступил «Далласу» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 1-2).  Две последние шайбы техасцы забросили в пустые ворота.

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