Walla: Глава Службы безопасности Израиля тайно прибыл в Каир для переговоров

Глава израильской Службы национальной безопасности Ронен Бар в режиме особой секретности прибыл на каирскую территорию ради того, чтобы поучаствовать в переговорном процессе по поводу остановки ведения сражений в секторе Газа.
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