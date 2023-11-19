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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Терещенко: «Овечкин поправляет игру. В плане результативности он вернется на свой уровень, и все будет нормально»

Форвард «Вашингтона» ранее забил 827-й гол в карьере в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3).

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