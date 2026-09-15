"Всё было как в тумане": 755 дней на цепи в пустыне. Русские мужчины назвали, кто их истязал

Освобождённые из малийского плена русские Александр Ефремов и Василий Нагалев впервые подробно рассказали, как провели 755 дней в цепях посреди Сахары и кто стоял за боевиками, державшими их в неволе.
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