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Царьград

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"Всё было как в тумане": 755 дней на цепи в пустыне. Русские мужчины назвали, кто их истязал

"Всё было как в тумане": 755 дней на цепи в пустыне. Русские мужчины назвали, кто их истязал

Освобождённые из малийского плена русские Александр Ефремов и Василий Нагалев впервые подробно рассказали, как провели 755 дней в цепях посреди Сахары и кто стоял за боевиками, державшими их в неволе.

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