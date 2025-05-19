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Царьград

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В "Маленькой России" в Гоа начались дискриминация и унижение русских

В "Маленькой России" в Гоа начались дискриминация и унижение русских

Место компактного проживания русских туристов и релокантов пытаются ликвидировать местные.В популярном индийском курорте Гоа начали притеснять и выдавливать русских туристов, в том числе тех, кто там живет почти постоянно.

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