В "Маленькой России" в Гоа начались дискриминация и унижение русских

Место компактного проживания русских туристов и релокантов пытаются ликвидировать местные.В популярном индийском курорте Гоа начали притеснять и выдавливать русских туристов, в том числе тех, кто там живет почти постоянно.
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