Нижегородская область вошла в число лидеров среди регионов РФ по количеству участников конкурса «Начни игру»

Жители Нижегородской области направили почти 5,5 тысячи заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
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