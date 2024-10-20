Нижегородская область вошла в число лидеров среди регионов РФ по количеству участников конкурса «Начни игру»

Жители Нижегородской области направили почти 5,5 тысячи заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».