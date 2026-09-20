Трамп анонсировал крупные события в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил Fox News, что готовится к решению по Ирану. Он рассматривает три варианта: уничтожение, экономическое обессилевание или сделка.
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