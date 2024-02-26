Путин: Силы специальных операций показывают примеры героизма и отваги в боях с неонацистами

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 февраля, поздравляя военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций Вооруженных Сил России выразил особую благодарность воинам – участникам специальной военной операции, которые «показывают примеры героизма и отваги в боях с неонацистами» В видеопоздравлении, размещенном на сайте Кремля, глава государства говорит: «Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Сил специальных операций.