Разругались ли Трамп с Маском – неизвестно, но в Европе уже недовольны

Таблоид The Daily Beast считает, что дружба между Дональдом Трампом и Илоном Маском якобы окончена. В публикации говорится, что, хотя Дональд Трамп публично хвалит Илона Маска как мегаспонсора и сторонника, в частной беседе он считает постоянное присутствие Маска в Мар-а-Лаго «раздражающим».