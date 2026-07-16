Африка после «Вагнера»: Украина вторглась на «черный континент» и ведёт там свою игру

СВО распространяется на Сахель и Ливию Дмитрий Родионов На фото: повстанцы и солдаты M23 патрулируют районы города Северный Киву, Конго.
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