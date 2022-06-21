Военное обозрение

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В прессе США пишут об отказе Шольца, Макрона и Драги от оперативной поставки вооружений Киеву

В прессе США пишут об отказе Шольца, Макрона и Драги от оперативной поставки вооружений Киеву

Американская пресса публикует некоторые подробности визита глав Германии, Франции и Италии в Киев. Визит этот, напомним, состоялся на минувшей неделе.

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