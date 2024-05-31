В Иванове в канун Дня защиты детей члены Общественного совета при УМВД региона посетили ребят из детского дома "Родничок" и устроили им праздник

В преддверии «Дня защиты детей» члены Общественного совета при УМВД России по Ивановской области Елена Александровна Лебединская и Галина Николаевна Родионова посетили детский дом "Родничок" с особенной миссией - подарить детям радость и улыбки.
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