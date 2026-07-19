Робинзон Крузо в Тартарии Беззастенчивая подделка объектов материальной культуры случается, конечно, но не очень часто.
Робинзон Крузо в Тартарии
Комментарии
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SK
Sergey Korotun
Интересно и во многом неожиданно. Спасибо!
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2 м.
АС
Андрей Сердюк
Москва, Политехнический музей??? Омск, Драматический театр, ВСЯ территория крепости???
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1 м.
Юрий Ильинов
Андрей Сердюк
Москва, Политехнический музей??? Омск, Драматический театр, ВСЯ территория крепости???
Дайте полностью цитату. Не могу этого найти.
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1 м.
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