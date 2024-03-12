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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Свежие комментарии

Воля. Или как я вплавь нарушал госграницу

Воля. Или как я вплавь нарушал госграницу

Радикальное отличие СССР 50 -70-х  от нынешнего времени  – это  огромная степень свободы детей всех возрастов.

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Комментарии
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radiofree RF
А мы цеплялись на проходящие перед мостом поезда(они замедляли скорость),а когда поезд переезжал мост, прыгали.И это было здорово.Потом на свалке находили автомобильные аккумуляторы,разбивали их,из пластин выплавляли свинец и делали биты.И использовали из в игре.Отличное было детство.А сейчас все уткнулись в гаджеты и даже знакомятся с девушками по интернету,не как мы в парках или на танцах.
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18 час.
Элеонора Коган
Грустно, что всё это в прошлом.
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Брест  стоит  на  границе...Мой  дом  в  1960г  находился  в  1  км  от  Брестской  Крепости  ...Мы  ,  малые  постоянно  гуляли  в  Крепости  ,  собирали  там  ржавое  оружие , ржавые немецкие  кольты  ,  наши  ТТ ,  старые  немецкие  *шмайсеры*,  гранаты-лимонки   без  запалов  ,  трассирующие  патроны ...Потом  приходил  участковый  милиционер  и  нас, пацанов    *разоружал  * ...Летом  1960 г.  я  ,  третьеклассник  пошел  гулять  в  Крепость  и  зашел  почти  до  границы  с  Польшей...Ко  мне  подошел  высокий  солдат  и  ,  схватив  меня  за  шиворот ,  спросил  ,  что  я  делаю  на  границе  ? Я  отвечал  ,  что  гуляю  !  Военный  привел  меня  в  какой-то  темный  сарай  и  закрыл  там...Военный  ,  наверное  ,  пошел  докладывать  начальству  ,  что  со  мной  делать  ...Сидеть  в  сарае  *под  арестом  *   было  скучно...Радовали  только  яркие  лучи  солнца  ,  которые  пробивались   в  темницу   через  дыры в  деревянной  двери...Чрез  некоторое  время  дверь  *темницы*  открылась  и  двое  военных  строго  приказали  малолетнему  нарушителю  идти  домой  и  больше  не  гулять  на  границе....Хорошо  ,  что  меня  на  долго  не  забыли  в  темном  сарае!
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13 час.

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