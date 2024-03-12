Воля. Или как я вплавь нарушал госграницу

А мы цеплялись на проходящие перед мостом поезда(они замедляли скорость),а когда поезд переезжал мост, прыгали.И это было здорово.Потом на свалке находили автомобильные аккумуляторы,разбивали их,из пластин выплавляли свинец и делали биты.И использовали из в игре.Отличное было детство.А сейчас все уткнулись в гаджеты и даже знакомятся с девушками по интернету,не как мы в парках или на танцах.

ВА

Владимир Акулов

Брест стоит на границе...Мой дом в 1960г находился в 1 км от Брестской Крепости ...Мы , малые постоянно гуляли в Крепости , собирали там ржавое оружие , ржавые немецкие кольты , наши ТТ , старые немецкие *шмайсеры*, гранаты-лимонки без запалов , трассирующие патроны ...Потом приходил участковый милиционер и нас, пацанов *разоружал * ...Летом 1960 г. я , третьеклассник пошел гулять в Крепость и зашел почти до границы с Польшей...Ко мне подошел высокий солдат и , схватив меня за шиворот , спросил , что я делаю на границе ? Я отвечал , что гуляю ! Военный привел меня в какой-то темный сарай и закрыл там...Военный , наверное , пошел докладывать начальству , что со мной делать ...Сидеть в сарае *под арестом * было скучно...Радовали только яркие лучи солнца , которые пробивались в темницу через дыры в деревянной двери...Чрез некоторое время дверь *темницы* открылась и двое военных строго приказали малолетнему нарушителю идти домой и больше не гулять на границе....Хорошо , что меня на долго не забыли в темном сарае!