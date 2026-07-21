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Россиянам рассказали, чем могут быть вредны сыры с плесенью

Россиянам рассказали, чем могут быть вредны сыры с плесенью

Беременным и детям до пяти лет такие сыры лучше не есть вовсе, а всем остальным стоит соблюдать умеренность и внимательно следить за сроками и условиями хранения В сырах с плесенью, таких как камамбер, бри, рокфор и горгонзола, используется специально созданная "благородная" плесень, которая не содержит микотоксинов и безопасна для человека, сообщил "Газете.

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