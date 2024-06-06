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Телеведущая Бородина заявила, певица Нюша была зомбирована бизнесменов Игорем Сивовым

Телеведущая Бородина заявила, певица Нюша была зомбирована бизнесменов Игорем Сивовым

Телеведущая Бородина: Нюша «попала в лапы не к тому» Слова певицы Нюши, которыми она пытается оправдать отношение Игоря Сивова к их браку, разозлили телеведущую Ксению Бородину, которая уверена, что свободные отношения в браке – это не норма.

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