Телеведущая Бородина заявила, певица Нюша была зомбирована бизнесменов Игорем Сивовым

Телеведущая Бородина: Нюша «попала в лапы не к тому» Слова певицы Нюши, которыми она пытается оправдать отношение Игоря Сивова к их браку, разозлили телеведущую Ксению Бородину, которая уверена, что свободные отношения в браке – это не норма.