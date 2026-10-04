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Татар-информ

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Гришин: Уважающая себя команда больше двух игр подряд не должна проигрывать

Гришин: Уважающая себя команда больше двух игр подряд не должна проигрывать

Фото: hcnh.ru Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Игорь Гришин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победную домашнюю встречу с «Сибирью» из Новосибирска (3:2).

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